Bu şəxslər üçün karantin qadağaları ləğv edilə bilər - TƏKLİF VERİLDİ

Avropa Birliyi, peyvənd olunan vətəndaşlar üçün səyahət qadağasının ləğv edilməsini təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təklif, Avropa Birliyinə üzv olan ölkə vətəndaşlarına aiddir. Bildirilir ki, qadağalardan xilas olmaq istəyən vətəndaşlar Avropa Birliyinin icazə verdiyi peyvənddən istifadə etdiyinə dair sənəd təqdim etməlidir. Həmin şəxslər üçün digər güzəştlərin də ola biləcəyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi “BioNTech-Pfizer”, “Moderna”, “AstraZeneca” və “Johnson and Johnson” peyvəndlərinə icazə verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

