Almaniyada uşaq istismarı ilə məşğul olan cinayətkar dəstənin 3 üzvü həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəlilər 400 min üzvü olan internet səhifəsi qurublar. Səhifədə uşaq pornoları nümayiş olunub. Şübhəlilər həmçinin açıq-saçıq videoların xarici saytlara satışı ilə məşğul olublar. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

