Paşinyana növbəti ZƏRBƏ: Bir həftədən sonra...

Nikol Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyi dəstəkləməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Milli Məclisi, 3 may tarixində baş nazirin seçilməsi məsələsini müzakirə etdikdən sonra keçirilən xüsusi iclasda, Paşinyanın namizədliyini dəstəkləməyib.

Paşinyanın namizədliyini yalnız 1 millət vəkili dəstəkləsə də digərləri 3 müxalif və 75 nəfər bitərəf qalıb. Eyni zamanda, "Çiçəklənən Ermənistan" və "Parlaq Ermənistan" partiyalarından olan millət vəkilləri səsvermədə iştirak etməyiblər.

Bununla da Ermənistanda erkən seçkilərin təyin edilməsi prosesi başlayıb. Parlament bir həftə içində yenidən baş nazir seçməsə, buraxılacaq və seçkilər rəsmi olaraq təyin ediləcək.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

