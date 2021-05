“Çiçəklənən Abşeron” layihəsi Pirşağıda - FOTOLAR

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və “Bakı Abadlıq Xidməti” MMC tərəfindən birgə həyata keçirilən “Çiçəklənən Abşeron” layihəsindən bu dəfə Pirşağı sakinləri yararlanıb.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və “Bakı Abadlıq Xidməti” MMC-nin direktoru Binnət Əli Qasımovun iştirakı ilə Pirşağıda yaşayan ailələrə bibəriyyə bitkiləri təqdim edilib. Artıq 40 ailəyə hər birinə 250 bitki olmaqla 10 mindən çox bibəriyyə bitkisi verilib. Növbəti aylarda ailələrin sayı artırılacaq və hər bir ailəyə verilən bitkilərin sayı 500-ə çatdırılacaq.

Qeyd edək ki, hər bir ailə onun üçün müəyyən edilmiş aylıq vəsait qarşılığında bu bitkilərə qulluq edəcək. Bitkilər 6-12 ay müddətində ailələrdən geri götürüləcək və onların istəyinə uyğun olaraq yeniləri ilə əvəz edilə bilər.

“Çiçəklənən Abşeron” layihəsinin məqsədi özünüməşğulluğun inkişafına, aztəminatlı ailələrin əlavə gəlir əldə etməsinə və ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək olmaq, həmçinin yaşıllıqların artırılmasına, bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı emalının inkişafına töhfə verməkdir.

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı mövcud şəraitdə “Çiçəklənən Abşeron” layihəsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ailələr yaşadıqları evləri tərk etmədən, öz həyətyanı sahələrində bitkiləri yetişdirməklə əlavə gəlir əldə edir və ailə büdcələrinə dəstək olurlar.

