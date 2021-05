İngiltərənin Liverpul şəhərində 6 min nəfərin iştirakı ilə festival təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapalı məkanda keçirilən festivalda maska taxmaq və məsafə saxlamaq tələbi olmayıb. Festivala koronavirus testi neqativ olanlar buraxılıb. Məqsəd koronavirusun yayılmasını yoxlamaqdır. 5 gün sonra iştirakçılar yenidən test verəcək.

Qeyd edək ki, may ayının 17-də Böyük Britaniyada bir sıra qadağaların ləğv ediləcəyi gözlənilir.

