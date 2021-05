Rusiyanın “Top War” portalı Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun türk PUA-ları ilə Ermənistan qüvvələrinə verdiyi zərər barədə xəbər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqalədə qeyd edilir ki, Bayraktar TB2 PUA-ları təkcə ilk 24 gün ərzində düşmənin 43 hərbi və zirehli texnikasını, 141 MLRS-lə yanaşı bir sıra ağır döyüş texnikalarını və 114 ədəd tankını məhv edib.

Xəbərdə qeyd edilir ki, Azərbaycan ordusu bir İHA belə itki verməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

