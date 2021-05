​Vəfa Rəqsanənin dediyini TƏSDİQLƏDİ: “Ailəlidir, gizlin eşq yaşayır” – VİDEO

Müğənni Vəfa Şərifova həmkarı Rəqsanə İsmayılovanın açıqlamasına münasibət bildirib:

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-də qonaq olan müğənni deyib ki, Rəqsanə xanım həmin canlı yayımı açmazdan 1 gün öncə elə onun restoranında ailəvi məclisdə iştirak edirdim. Orada mənə olanları danışdı.

"Hadisə Rəqsanə xanımın restoranında baş verib. Deyilənlər doğrudur. O xanımın kim olduğunu bilirəm. Ailəli xanımdır. Həmin xanım Rusiyada bu həyatı real yaşayır, gizlin yox. Orada yaşayanlar onu tanıyır". Xatırladaq ki, bir müddət öncə müğənni Rəqsanə İsmayılova şəxsi hesabından canlı yayım açaraq Rusiyaya gedən bəzi xanım ifaçıların orada başqa işlərlə məşğul olduğunu deyərək onları ayıblayıb.

