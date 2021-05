"Azərbaycan növbəti müharibəyə hazırlaşır" - ŞOK AÇIQLAMA

“Zaman gedir, bizi yenə başqa mövzularla yayındırırlar. Azərbaycan növbəti müharibəyə hazırlaşır, bu, ən əlverişli geosiyasi anda olacaq”.

Metbuat.az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu erməni ekspert Karen Hovhannisyan deyib.



“Biz qılıncımızı kütləşdirmişik, bu azmış kimi hələ bir də bir kənara atmışıq və onu yenidən əlimizə götürmək, itiləmək və bıçaqla irəli getmək haqqında da düşünmürük. Heç olmasa çox dərin basdırdığınız bıçağın yerini xatırlayırsınız? Biz xatırlayırıq, üstəlik, onu itiləyəcəyik”, - deyə o qeyd edib.

