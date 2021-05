Xalq artisti Məleykə Əsədova 3 milyona satışa çıxardığı bağ evində çəkiliş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa “Evdəkilərə salam” verilişinə evinin qapısını açıb.

Qeyd edək ki, M.Əsədova bir müddət əvvəl yaşadığı ərazidə yerləşən vasitəçiyə müraciət etmişdi. “Makler” həmin evin videosunu çəkərək, onu sosial şəbəkədə paylaşmışdı. Evi satan vasitəçi Miri adlı şəxs satış qiymətinin 3 milyon manat olduğunu deyib: “Qiymətdən çox düşə bilməyəcəyik. Amma endirim olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.