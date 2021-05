Avropada böyük hərbi hərəkətlilik başladı: Minlərlə əsgər, döyüş təyyarələri... - türklər əmr gözləyir

NATO son 25 ilin ən böyük təlimlərinə başlamaq üçün hazırlıqları tamamlamaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 ölkənin iştirakı ilə təşkil ediləcək “Defender Europe-21” adlı təlimlər Balkan yarımadası da daxil olmaqla ümumilikdə 12 ölkədə keçiriləcək. Məşqlərə aralarında türkiyəli hərbçilərin də olduğu 28 min əsgər, təyyarələr, helikopterlər, zirehli texnikalar və digər texnikalar cəlb edilir. Hərbi qüvvələr təlim düşərgələrinə daşınır.

Bu təlimlər Rusiyaya qarşı güc nümayişi kimi dəyərləndirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.