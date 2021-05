“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanır”.

Metbuat.az xəbərinə görə, bunu Milli Məclis deputatı Müşfiq Cəfərov parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edərkən deyib.

O bildirib ki, qanunun 2.2-ci bəndinə dəyişikliklər edilməlidir: “Mən təklifimi parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinə şifahi olaarq bildirdim. Mənə dedilər ki, hazırda “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanır”.

