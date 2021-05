Həkimdən xəbərdarlıq: Hindistan ştammında peyvəndlərin qoruyuculuğu zəifləyir - VİDEO

Koronavirusa qarşı peyvəndlərin qoruyuculuğunda Hindistan ştammına qarşı zəifləmə müşahidə olunur. Lakin bu o demək deyil ki, peyvəndlər effektiv deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “Nə baş verir?” verilişinə açıqlamasında həkim Emil Qasımov deyib.



“Hindistan ştammının öldürücülüyü barədə hələlik elmi məlumat yoxdur. Sadəcə onun daha yoluxucu olduğu deyilir. Bu ştamm hələ də araşdırılır. Onun 4-cü dalğa yaradıb-yaratmayacağını isə zaman göstərəcək. Əgər bu ştamm yayılarsa, yoluxmada ciddi say artımı müşahidə edilə bilər. Çünki Hindistan ştammında bütün ştamlara qarşı əlimizdə olan peyvəndlərin qoruculuğu zəifləyir”, - o bildirib.

Həmçinin E. Qasımov qeyd edib ki, ötən gündən ölkəmizdə tətbiq edilən “AstraZeneca”nın variant viruslara qarşı qoruyuculuğu digər peyvəndlərlə müqayisədə kifayət qədərdir.

