Mingəçevir şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib.

Şəhər ərazisində hərəkətdə olan VAZ-21099 markalı avtomobil “Ford” markalı yük maşını ilə toqquşub. İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində altı nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

