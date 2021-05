Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində (“ASAN Xidmət”) daha bir qazimizin nikahı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ASAN Xidmət” məlumat yayıb.

Nikaha daxil olan şəxslər Vətən müharibəsi iştirakçısı, qazimiz Ağa Ağazadə və Badam Ağazadə olublar.

