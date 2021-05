Misir Fransadan 30 “Rafale” döyüş təyyarəsi alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tərəflər arasında saziş imzalanıb. Müqaviləyə görə, ödəniş kredit yoluyla ediləcək. Təyyarələrin Misir ordusuna nə vaxt təhvil veriləcəyi isə açıqlanmayıb.

