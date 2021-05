“Bütün mənfilikləri mollaların üzərinə atmaq doğru deyil” - Fəzail İbrahimli

“Bütün hadisələr mollaların üzərindən cərəyan etmir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında vitse-spiker Fəzail İbrahimli deyib.

Vitse-spiker bildirib ki, bütün mənfilikləri mollaların üzərinə atmaq doğru deyil: “Genetik kodu mənfi olan molla da, icra başçısı da eyni hadisələri edir. Prezident İlham Əliyev bütün rayonun məsuliyyətini icra başçısının üzərinə qoyur, ancaq o icra başçısı hansı əməlləri edir? Bu yaxınlarda nə qədər icra başçısı həbs edildi, nə qədər baş həkim həbs edildi?”

Spiker Sahibə Qafarova isə bildirib ki, deputatların təkliflərini də nəzərə almaq lazımdır: “Müvafiq qurumlar da dini təhsillə bağlı deputatların təkliflərinə baxsa, yaxşı olar”. (APA)

