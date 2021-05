Londonda G7 ölkələrinin Xarici İşlər nazirlərinin toplantısı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantı iki gün davam edəcək. Gündəmdə İranla bağlı nüvə sazişi, Suriyadakı vəziyyət, Myanmadakı hərbi çevriliş, koronavirus pandemiyası, Çin və Rusiya ilə bağlı məsələlər var.

Qeyd edək ki, G7 ölkələrinin Xarici İşlər nazirləri pandemiyadan sonra ilk dəfədir üz-üzə toplantı keçirir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

