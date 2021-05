ARB TV-nin "Onun Sirri" verilişinin növbəti qonağı aparıcı Zaur Kamal olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müğənni Xumar Qədimova ilə eşq macərasında adı hallanan məşhur aparıcı yayılan söz-söhbətlərə açıqlama gətirib:

"Xumar Qədimovaya görə evimizdə söz-söhbət olub. Amma biz dostuq. Bir dəfə gecə vaxtı mənə zəng etdi. Evdəki də baxır ki, yazılıb Qədimova Xumar. Bilmədim nə edim? Götürüm, yoxsa götürməyim? Telefonu kənara atdım. Sonra məcbur zəngi açdım". (Oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.