DÇ-2022-nin seçmə mərhələsinin Azərbaycan – Portuqaliya oyununun keçiriləcəyi yer müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən məlumat verir ki, qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

Görüş sentyabrın 7-də baş tutacaq. Oyun saat 20:00-da başlayacaq.

