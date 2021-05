Müğənni Aslan Hüseynov yol qəzasında dünyasını dəyişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-nin əldə etdiyi məlumata görə, müğənni Qaradağda avtomobil qəzası zamanı ağır yaralanıb.

O, xəstəxanaya çatdırılsa da orada keçinib. Qeyd edək ki, ifaçı dünən anasının 7 mərasimində olub. Aslan Hüseynov 55 yaşındaydı. Mərhumun 2 övladı var.

Aprelin 26-da müğənni Aslan Hüseynovun anası vəfat etmişdi.

