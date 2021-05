DYP müğənni Aslanın ölüm xəbəri ilə bağlı AÇIQLAMA YAYDI

Müğənni Aslan Hüseynov yol qəzasında dünyasını dəyişməsi haqda xəbər yayımlanıb.

Metbuat.az Bu barədə APA-ya DYP-dən verilən məlumata görə hadisə Bakı-Qazax yolunun 60 kilometrliyində baş verib.

Bildirilib ki, BMW markalı avtomobillə “Kamaz” markalı avtomobil toqquşub, hadisə nəticəsində müəğənni Aslan Hüsyenov vəfat edib.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Namidan Piriyev də açıqlamasında müğənni Aslan Hüseynovun qəzada vəfat etdiyini təsdiq edib.

