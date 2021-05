​Unibankın mobil əlavəsində bonuslarını dəyiş, lotereyada qalib olmaq şansı qazan

Unibank mobil əlavə istifadəçiləri üçün stimullaşdırıcı lotereya keçirir.

“Unibank”ın mobil əlavəsi ilə sadəcə bank əməliyyatları etməklə lotereya iştirakçısı olub, qiymətli hədiyyələr qazana bilərsiniz. Lotereyada iştirak üçün uBankdakı bonuslarınızı şanslara dəyişin. Lotereyada iştirak etmək üçün mütləq uBank istifadəçisi olmaq lazımdır. İstər mövcud bönuslarınızı, istərsə də bundan sonra qazanacağınız bonusları şansa çevirmək mümkündür. Lotereya 1 may-31 may arasında keçirilir. Qaliblər 1 iyunda həyata keçirilən tirajda müəyyən ediləcək.



Bonusları şansa belə çevirmək olar:

100 bonus – 1 şans

500 bonus – 5 şans

1000 bonus – 10 şans

10000 bonus – 100 şans və s.

LotereyadauBank tətbiqi ilə iştirak şansı qazandıran nağdsız əməliyyatlar:

-Bütün kommunal və hökumət ödənişləri;

- Kart sifarişləri;

-“Unibank”da mövcud depozitini artırmaq;

- Kart vasitəsilə kredit borcunun ödənişi;

-uWalk vasitəsilə qazanılmış bonuslar.

Şans qazandırmayan əməliyyatlar:

-Mobil əlavədə edilən digər əməliyyatlar;

- Hesabdan hesaba, kartdan hesaba, hesabdan karta, kartdan karta fərqli valyutada köçürmələr

-Reversal (ləğv olunmuş)əməliyyatlar)

Lotereyada iştirak edən uBank istifadəçilərinin aşağıdakı hədiyyələri qazanmaq şansları var:

1 qalib Sony Playstation 5 Digital Edition oyun konsolu,

1 qalib Huawei watch GT 2 Pro ağıllı saatı,

1 qalib Huawei FreeBuds Pro naqilsiz qulaqcığı,

1 qalib Huawei P40 Lite E 64GB black ağıllı telefonu,

1 qalib Huawei MatePad T8 LTE 32GB ROM, 2GB RAM planşeti,

1 qalib Huawei Watch Fit Graphite Black fitnes saatı,

2 qalib Huawei band 4 Graphite black fitnes qolbağı,

10 qalib 3 illik Mastercard Black Edition kartı.

uBank-dakı bonuslarınızı şanslara dəyişin, lotereyada qalib olmaq şansı qazanın!

Azərbaycanın ən yaxşı mobil bank əlavələrindən olan uBank istifadəçilərinin sayı 1 milyonu keçib. uBank istifadəçiləri bank xidmətlərinin 90%-dən çoxundan banka gəlmədən istifadə imkanı qazanırlar.

Unibank- hər kəsin bankı!

