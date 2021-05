21 tonluq raket idarəetmədən çıxdı - Hər an yerə düşə bilər

Çinin kosmosa göndərdiyi 21 tonluq raket idarəetmədən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 385 kilometr sürətlə uçan raket dünyanın ətrafında dövrə vurmaya başlayıb. Haynan adasından kosmosa buraxılan raket inşaası 2022-ci ildə tamamlanacaq stansiya istiqamətində buraxılıb. Lakin geri qayıdarkən idarəetmədən çıxıb. Elm adamları raketin hissələrə parçalanaraq yerə düşəcəyini proqnozlaşdırır.

Güman edilir ki, parçalar cənub və ya şimal yarımkürəsinin 41-ci paralelində yerə düşəcək. Bu raketin şimal yarımkürəsində Nyu-Yorkdan Madrid, İstanbul və Pekinə qədər coğrafi uzunluqdakı hər hansı məntəqəyə düşə biləcəyi anlamına gəlir. Cənub yarımkürəsində isə bu Çilinin cənubundan Yeni Zelandiyaya qədər uzanan coğrafi uzunluğu əhatə edir.

Ehtimal edilir ki, parçalar atmosfer daxil olandan sonra yanaraq kiçik hissələrə parçalanacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

