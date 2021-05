Aktyor Arif Quliyevin vəziyyəti ağırlaşdı

"Təəssüf ki, Xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti pisləşib”.

Bunu "Yeni klinika”nın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov bildirib.

Onun sözlərinə görə, koronavirusun beyin əlamətləri də olur və beyin damarlarında zədə yarada bilir:

"Hazırda Xalq artistində bundan şübhələnirik. Bu gün bu istiqamətdə müayinələr aparacağıq. Dünən xəstəni oyandırmağa çalışırdıq, amma beyinin oyanması istədiyimiz səviyyədə deyil. Hazırda A.Quliyevin vəziyyəti kritikdir”.

Qeyd edək ki, A.Quliyev bir müddət əvvəl yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub. O, "Yeni klinika”nın reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə qəbul edilib. (qaynarinfo.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.