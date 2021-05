Hacı Surxaydan iftar məclisləri ilə bağlı çağırış

“İnsanlara tövsiyə edirik ki, pandemiya dövründə kütləvi iftar məclislərində iştirak etməsinlər, özlərini öz əlləri ilə təhlükəyə atmasınlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Qafqazinfo”ya açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İçərişəhər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Surxay Məmmədli deyib.

O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında məscidlər müvəqqəti bağlanıb. Bunun məqsədi odur ki, insanlar bir yerə toplaşmasınlar. Çünki ətrafımızda bilmədiyimiz, virusa yoluxmuş şəxs ola bilər və digər insanları xəstələndirər:

“Hər kəs bilməlidir ki, indiki məqamda insan bir toplantıda, məclisdə iştirak edərsə, müəyyən yoluxma ola bilər. Nə qədər vaksinasiya tamamlanmayıb, xəstəliklər gözləniləndir. Bundan qaçmaq mümkün deyil. İnsan sağlam olarsa, dini ayinləri, ritualları icra edəcək, vətəninə, dövlətinə xidmət edəcək. Əgər sağlam olmasa, bunların heç birini icra etməyəcək”.

Din xadimi bildirib ki, hər kəs iftar süfrəsini ailə üzvləri ilə birgə aça bilər: “Mən özüm hər axşam 18:40-da yutub kanalımda, həmçinin feysbuk və instaqram səhifələrimdə insanları onlayn formada maarifləndirirəm. Ramazan ayının hər günün dualarını veririk. Hər kəs öz ailəsi ilə birgə iftar edir və dualara qoşulur. Bu, bir çağırışdır ki, insanlar kütləvi yığışmasınlar. Bu insanların sağlamlığı və asayişindən ötəridir.

Biz iftar süfrələrinin heç vaxt əleyhinə olmamışıq. Dövr, zaman yaxşı olanda insanlar İçərişəhər Cümə məscidinə toplaşardılar. 15 ilə yaxındır ki, gün ərzində 500-600-ə yaxın insana iftar süfrəsi verirdik. Keçən il şərait buna əl vermədi. Bu il də pandemiya ilə əlaqədar kütləvi iftar süfrələri təşkil etmək mümkün deyil. Hər kəs evində otursun, iftarı ailəsi, uşaqlarıyla keçirsin. Bu, özü də bir ibadətdir və İslamda təqdirəlayiq məsələdir. Bizim üçün fürsətdir ki, ailəmizin yanında qalaq, onların qayğısına qalaq”

