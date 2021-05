Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Aslan Hüseynov yol qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az Ucnoqta.az-a istinadən xəbər verir ki, A.Hüseynov Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində səhər saatlarında özünün idarə etdiyi “BMW” markalı avtomobillə qarşıda hərəkət edən “Kamaz” markalı yük avtomobili ilə toqquşub.

Hadisə yerindən fotoları təqdim edirik:

