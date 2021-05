Seçkilərdə qalib gələn qadından İNANILMAZ ƏMƏL - Görənlər inanmadı

Hindistanda əyalət seçkiləri ilə bağlı qeyri-adi hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilərdə təmsil etdiyi partiyanın qələbə qazanmasından sonra Vanitha adlı xanım məbədə gedərək dilini kəsib. Məlum olub ki, seçkilərdən əvvəl and içən qadın partiyasının qələbə qazanacağı təqdirdə dilini kəsəcəyini bildirib. Nəticədə o sözünə əməl edib.

Məlumata görə, qadın dilini kəsəndən sonra huşunu itirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadının həyatı üçün təhlükə yoxdur. O, dilinin ucundan 1 santimetr kəsib. Qadının dilində ağır fəsad olmadığı bildirilir.

