Cənubi Çin dənizində mübahisəli ərazilərlə bağlı gərginlik səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Filippinin Xarici İşlər naziri Teodoro Loksin Çinin ünvanına sərt açıqlamalar səsləndirilib. Açıqlamada Çin gəmilərinin ərazidən çıxarılması tələb olunub:

“Çin, dostum indi bunu necə nəzakətlə ifadə edim ki? Qoy düşünüm... Rədd olun gedin!".



Anar Türkeş / Metbuat.az

