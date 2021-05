"Batman''nın tanışlıq təklifinə yox dedi: Sonra GÖRÜN nə oldu - VİDEO

Məşhur Hollivud aktyoru Bek Aflek, ulduzlar üçün tanışlıq tətbiqetməsindən istifadə zamanı maraqlı bir hadisənin yaranmasına səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı aktyor "Raya" tətbiqetməsindən istifadə zamanı, onun tanışlıq təklifinə rədd cavab verən modelin İnstaqram hesabına video göndərib. Bu barədə məşhur İnstaqram modeli Nivine Jay şəxsi Tik-Tok hesabında açıqlama verib.

Modelin sözlərinə görə Ben Aflek ilə "Raya" aplikasiyasında uyğunlaşma zamanı onun məşhur aktyor olduğuna inanmayıb. Hesabın saxta olduğunu düşünən Nivine Jay tanışlıq bildirişini ləğv edib. Bu zaman aktyor modelin İnstaqram hesabına "Nivine, niyə mənimlə uyğunlaşmadın? Bu mənəm" - deyə özünü təqdim edən bir video göndərib.

Model yalnız bundan sonra aktyorun tətbiqetmədəki səhifəsinin real olduğuna inana bilib. Qeyd edək ki, Ben Aflek məşhur Batman xarakteri ilə izləyicilərin sevgisini qazanıb.

