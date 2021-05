İspaniya-Hollandiya marşrutu üzrə uçan təyyarənin 6 sərnişini polis tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb sərnişinlərin təyyarədə maska taxmaq tələbini rədd etməsidir. Gərginlik yaradan sərnişinlər təyyarədən endirilərək həbs edilib. Onlar bir müddət nəzarətdə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılacaq.

