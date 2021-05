Ermənistan Baş Qərargah rəisinin müavini iŞDƏN ÇIXARILIB

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini general-leytenant Karen Abramyanı vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az Reporta-a istinadən xəbər verir ki, məlumat “Sputnik Ermənistan” saytında yer alıb. Məlumata görə, Karen Abramyanın vəzifəsindən azad edilmə xəbərini dövlət başçısının mətbuat xidməti yayıb.

O, baş nazir Nikol Paşinyanın təqdimatı ilə işdən çıxarılıb.

K.Abramyan 2020-ci ilin fevralına qədər qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın “müdafiə naziri” olub. Həmin ilin iyununda Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini təyin edilib.

