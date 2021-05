Bakı şəhəri Xətai rayonu 265 nömrəli tam orta məktəbin 62 yaşlı rus dili müəllimi Yeganə Əliyeva koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. “Covid-19”a yoluxan müəllimin dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Y. Əliyeva M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki Bakı Slavyan Universiteti) bitirib. 1982-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb.

