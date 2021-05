Bu cərimələr artırıldı - SON DƏQİQƏ

Nazirlər Kabineti “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş balıqların ovlanmasına görə cərimə məbləğlərində dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Balıq və digər su bioresurslarının ovlanmasına görə cərimələr aşağıdakı kimidir:

“Qırmızı kitaba” daxil edilmiş balıq, su məməliləri və su onurğasızları növləri: kələmo, dəniz sıfı, poru, zərdəpər, Xəzər qızılbalığı, qılıncbalıq, Şirvan külməsi, Xəzər şirbiti, Pilzov çay xərçəngi və Xəzər suitisi, qızıl xallı – 275 manat

Bölgə - 247,5 manat

Nərə, uzunburun, ağ qızılbalıq – 220 manat

Xəşəm, kütüm, sıf, şirbit, şamayı, ağ amur, enlialın – 33 manat

Çəki, karp, qarabel siyənəyi – 22 manat

Naxa, durna balığı, kefal, çapaq, külmə, qarasoy, xramulya, dabanbalığı, xanı balığı, ilanbalığı və siyənəyin digər növləri – 11 manat

Kilkə (1 kq) - 0,55 manat

Kürü (1 kq)

Bölgə, kələmo, nərə, uzunburun – 220 manat

Su onurğasızları

Xərçəng - 1,1 manat

Krevet - 0,55 manat

