Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bununla bağlı fotoları tvitter hesabında paylaşıb.

“Bu gün Qarabağın erməni işğalından azad olunması ilə formalaşdırılan Hərbi Qənimətlər Parkındayıq. Zəfəriniz mübarək, qardaşım”, - səfir qeyd edib.

