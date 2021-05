Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün müğənni Aslan Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yol-nəqliyyat hadisəsinin qurbanı olub.

Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində səhər saatlarında 55 yaşlı müğənninin idarə etdiyi “BMW” markalı avtomobillə qarşıda hərəkət edən “Kamaz” markalı yük maşını toqquşub və hadisə faciə ilə nəticələnib.

Müğənninin ölümünə səbəb olan qəzadan sonra avtomobilin son görüntülərini təqdim edirik:

