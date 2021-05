Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili sabah Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumət başçısının Mətbuat xidmətindən bildirilib.

İ.Qaribaşvili səfər çərçivəsində azərbaycanlı həmkarı Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüş keçirəcək.

Baş naziri rəsmi səfərdə müavini, xarici işlər naziri David Zalkaliani müşayiət edəcək.

