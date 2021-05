“AstraZeneca”nın tətbiqində gözlənilən əsas təhlükə damarlarda qanın tromblaşmasıdır. Bunun qarşısını isə müəyyən dərmanlardan istifadə edərək almaq olar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib.

O bildirib ki, 60 yaşdan yuxarı şəxslər risk qrupuna daxil olduğu üçün “AstraZeneca”nın ilk onlara vurulması təbiidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.