Bayram Məmmədovun Türkiyədə meyiti tapıldı

Tanınmış ictimai fəal Bayram Məmmədovun Türkiyədə meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar.

Belə ki, dostları son 2 gün ərzində Bayramla əlaqə saxlaya, ondan məlumat ala bilməyiblər. Dünən isə İstanbul polisi dənizdən Bayram Məmmədovun cəsədinin tapıldığını bildirib.

Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, "Nida"çı gənc Bayram Məmmədov 2016-cı ildə həbs edilərək 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, 2019-cu ildə Əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılmışdı.

