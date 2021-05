Dünən axşam saatlarında Sumqayıtdan Bakıya gələn istiqamətdə qəza baş verib.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzaya səbəb yüksək sürət olub. Avtomobili sürətlə idarə edən sürücü idarəetməni itirib və nəticədə yolun ortasındakı dəmir çəpərə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində avtomobil aşıb. Xəsarət alan var, maşına ciddi ziyan dəyib.

