Koronavirus peyvəndinin 3-cü dozası da vurulacaq? - AÇIQLAMA

Peyvəndin ikinci mərhələsində dozanın daha çox olması barədə fikirlər tamamilə yanlışdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyib. O bildirib ki, peyvənd hər iki mərhələdə eyni dozada tətbiq olunur:

“ÜST-ün tövsiyəsi var ki, ilk doza hansı peyvəndlə başlanılıbsa, ikinci doza da o olsun. Burada birinci və ikinci doza arasında isə fərq yoxdur və onlar standart formada hazırlanmış məhlullardır”.

Millət vəkili qeyd edib ki, peyvəndin 3-cü dozasının tətbiqi barədə fikirlər səsləndirilir:

“Hətta səhiyyə avtoritetləri arasında vaksinin 3-cü dozası barədə bəzi fikirlər səsləndirilir. Bu barədə araşdırmalar gedir. Hazırda isə iki doza peyvəndlə biz bir il ərzində dayanıqlı immunitet formalaşdıra bilirik”.

