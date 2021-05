Əfqanıstanın Kalakan bölgəsində həkimləri daşıyan avtobus partladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 nəfər həlak olub. 10-dan çox yaralı var.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

