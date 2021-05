Tayvanın paytaxtı Taybeydə qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, restoran sahibi borcunu ödəyə bilmədiyinə görə, o qəribə üsulla cəzalandırılıb. Dəstə üzvləri restorana minlərlə tarakan buraxaraq qaçıblar. Hadisə restoranda keçirilən tədbir zamanı baş verib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

