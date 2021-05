May ayının olmasına baxmayaraq Azərbaycanın dağlıq rayonlarında qar yağır.

Metbuat.az xəbər verir ki, havaların qeyri-sabit keçməsi respublikanın dağlıq ərazilərində qar yağması ilə müşayiət olunub.

Yerli sakinlərin ölkə.az-a verdiyi xəbərə görə, hazırda Qubanın dağlıq kəndlərində, xüsusən də Xınalıq ərazisində qar yağır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.