İsrail ordusu Suriyanın Latakiyə və Həma əyalətlərinə raket zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əsəd rejiminə yaxınlığı ilə bilinən “El İhbariyyə” televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum zamanı 1 nəfər həlak olub. 2 yaralı var. Bir neçə raket müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Mərmilərdən bəziləri isə plastik istehsal edən fabrikə düşüb.

Qeyd edək ki, bölgədə Rusiyaya məxsus bazalar yerləşir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

