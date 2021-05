İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu lazımi dəstəyi ala bilmədiyi üçün koalisiya hökumətini qura bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı Reuven Rivlin qanuna uyğun olaraq Netanyahuya 28 gün vaxt vermişdi. Həmin vaxt ötən gecə başa çatıb. Prezidentin hökumətin qurulması üçün səlahiyyətləri başqa şəxsə yoxsa parlamentə verəcəyi maraq doğurur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

