Mərakeşdə tibb tarixində nadir hadisə baş verib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Mali vətəndaşı Halimə Sisi eyni vaxtda 9 uşaq dünyaya gətirib. Körpələrin 5-i qız, 4-ü oğlandır. Onların vəziyyəti normaldır.

