Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün müğənni Aslan Hüseynov ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, hər kəs Aslanın ölümündən kədərlənib. 55 yaşlı mərhumun 2 övladı var. Bir neçə gün öncə Aslan sosial media hesabında qızının görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Aslanın qızı sözləri ilə izləyiciləri kövrəldib:

"Sən gəldin, mən yatmışdım. Niyə məni oyatmadın səni görüm?Mən səni görmək istəyirdim".

