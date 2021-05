“Ümid edirəm ki, Putinlə Avropada görüşəcəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. Jurnalistin “Avropaya səfəriniz zamanı rusiyalı həmkarınızla görüşməyi planlaşdırırsız?” sualına Bayden “Ümid edirəm. Bunun üçün çalışırıq” deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Bayden iyun ayında Avropa turnesinə çıxacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.