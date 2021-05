"Space" teleradioa şirkətinə yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Ülviyyə Mikayılova təyinat alıb. Ülviyyə Mikayilova yeni təyinatı barədə məlumatı "Report"a təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Ü.Mikayılova 1959-cu ildə anadan olub.

O, ADA Universitetinin baş müəllimi, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəridir.

