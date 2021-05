"Space" TV-nin yeni rəhbəri kimdir? - DOSYE

"Space" teleradio şirkətinə yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az Ülviyyə xanım Mikayılovanın dosyesini təqdim edir.

O, ADA Universitetinin baş müəllimi, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəridir.

Ülviyyə xanım Mikayılova fəlsəfə doktoru, təhsildə tədqiqat sahəsində böyük təcrübəyə sahib mütəxəssislərdəndir. 2009-cu ildən Dünya Bankının və YUNİSEF-in beynəlxalq məsləhətçisi kimi həm xaricdə, həm də Azərbaycanda bir sıra islahat yönümlü layihələrdə yer alıb. Ülviyyə Mikayılovanın elmi məqalələri bir çox yerli və xarici mənbələrdə dərc edilib.

Xatırladaq ki, 2006-2021-ci illərdə "Space"in rəhbəri vəzifəsində çalışan Vaqif Mustafayev bu ilin əvvəlində işdən çıxarılıb. Daha sonra şirkətin rəhbər vəzifəsinin müvəqqəti icrası televiziyanın baş prodüseri Kamil Şahverdiyevə tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.